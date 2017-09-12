Количество жителей Кургана, оставшихся без воды из-за аварий, выросло до 4,5 тыс. человек

ТАСС, 12 сентября. Количество жителей Кургана, оставшихся без водоснабжения в результате трех аварий на водопроводе, увеличилось до 4,5 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе региональной компании "Водный союз".

Ранее сообщалось об отключении водоснабжения у 1,5 тыс. жителей Заозерного района Кургана, а также в местном спортклубе "Велес", в двух детских садах и в двух школах.

"Произошли аварии еще на двух участках - в микрорайоне Заозерном и по улице Карла Маркса в Кургане. В результате без водоснабжения остаются более 4,5 тыс. человек", - рассказали в компании. Причины аварий не уточняются.