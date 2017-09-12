Количество жителей Кургана, оставшихся без воды из-за аварий, выросло до 4,5 тыс. человек

Кобзон готов стать доверенным лицом Путина, если тот решит участвовать в выборах 2018 годаПолитика 12 сентября, 13:28
Величкин: ХК "Металлург" не завершил перестройку игры после ухода Зарипова и АнтипинаСпорт 12 сентября, 13:26
Москвичи смогут сделать прививку от гриппа в МФЦМосква 12 сентября, 13:16
Минфин планирует обязать работодателей предлагать работникам участие в ИПКЭкономика и бизнес 12 сентября, 13:07
"Роснефть" оспорила в суде предписания ФАС по закупкам трубЭкономика и бизнес 12 сентября, 12:56
Прямые авиарейсы из Абакана в Норильск возобновятся с 20 сентябряЭкономика и бизнес 12 сентября, 12:53
Олег Королев поздравил стрелка из Липецкой области с победой на чемпионате мираНовости партнеров 12 сентября, 12:53
Вызовы и перспективы международного PR-рынка обсудят на Baltic Weekend 2017Новости партнеров 12 сентября, 12:46
Награждены победители первого этапа конкурса BudgetAppsНовости партнеров 12 сентября, 12:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 12 сентября. Количество жителей Кургана, оставшихся без водоснабжения в результате трех аварий на водопроводе, увеличилось до 4,5 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе региональной компании "Водный союз".
Ранее сообщалось об отключении водоснабжения у 1,5 тыс. жителей Заозерного района Кургана, а также в местном спортклубе "Велес", в двух детских садах и в двух школах.
"Произошли аварии еще на двух участках - в микрорайоне Заозерном и по улице Карла Маркса в Кургане. В результате без водоснабжения остаются более 4,5 тыс. человек", - рассказали в компании. Причины аварий не уточняются.