Около 25 тыс. учебников для первоклассников Югры перепечатают из-за ошибок

ТАСС, 12 сентября. Издательство "АСТ-Пресс" перепечатает 25-тысячный тираж пособия по истории и географии Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) для учеников первых классов в связи с географическими неточностями, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе департамента образования и молодежной политики региона.

"Были допущены технические ошибки, тираж будет перепечатан за счет издательства "АСТ-Пресс", всего там порядка 25 тысяч учебников. Произошло наложение слоев, что-то съехало в сторону, и, например, Сургут оказался не на территории нашего округа. Эта картинка никак не влияет на дидактическую составляющую учебника, поэтому первоклассники пока будут заниматься по выпущенным учебникам", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что пособие предназначено для самостоятельного изучения вне школы.