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Около 25 тыс. учебников для первоклассников Югры перепечатают из-за ошибок

Новости Урала
12 сентября, 14:55 UTC+3 ТАСС

Из-за технической оплошности Сургут оказался не на территории округа

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ТАСС, 12 сентября. Издательство "АСТ-Пресс" перепечатает 25-тысячный тираж пособия по истории и географии Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) для учеников первых классов в связи с географическими неточностями, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе департамента образования и молодежной политики региона.

"Были допущены технические ошибки, тираж будет перепечатан за счет издательства "АСТ-Пресс", всего там порядка 25 тысяч учебников. Произошло наложение слоев, что-то съехало в сторону, и, например, Сургут оказался не на территории нашего округа. Эта картинка никак не влияет на дидактическую составляющую учебника, поэтому первоклассники пока будут заниматься по выпущенным учебникам", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что пособие предназначено для самостоятельного изучения вне школы.

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