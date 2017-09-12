Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Новом Уренгое из-за лжеминирования эвакуировали ДК, два торговых и деловой центры

Новости Урала
12 сентября, 15:07 UTC+3 ТАСС

Сотрудники полиции не обнаружили опасных предметов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 сентября. Дом культуры "Октябрь", два торговых и один деловой центры в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) были эвакуированы во вторник из-за сообщения о ложном минировании. Сотрудники полиции не обнаружили опасных предметов, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Ирина Пимкина.

"Информация была незамедлительно проверена сотрудниками полиции. Из четырех зданий в Новом Уренгое проведена эвакуация. Никаких опасных или подозрительных предметов не обнаружено во время осмотров, оцепление уже снято", - сказала Пимкина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Фермерский сыр
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
Ямал представил чипсы из оленины и молочные коктейли на выставке АПК в Тюмени
9
Исторический парк "Россия - моя история" открыли в Екатеринбурге
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что будет происходить с пенсиями в ближайшие три года
2
Медведеву на выставке "Импортозамещение" подарили российский телефон
3
"Формула кино" и "Синема парк" отказались от показа "Матильды"
4
В посольстве РФ в ФРГ ждут извинений от журнала Focus за оскорбление Путина
5
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
6
Пауэрлифтер Балынец дисквалифицирован до конца года за футболку с изображением Путина
7
Депутаты: прогноз МЭР по пенсиям не означает сокращения выплат неработающим пенсионерам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама