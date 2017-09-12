В Новом Уренгое из-за лжеминирования эвакуировали ДК, два торговых и деловой центры

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ТАСС, 12 сентября. Дом культуры "Октябрь", два торговых и один деловой центры в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) были эвакуированы во вторник из-за сообщения о ложном минировании. Сотрудники полиции не обнаружили опасных предметов, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Ирина Пимкина.
"Информация была незамедлительно проверена сотрудниками полиции. Из четырех зданий в Новом Уренгое проведена эвакуация. Никаких опасных или подозрительных предметов не обнаружено во время осмотров, оцепление уже снято", - сказала Пимкина.