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В Курганской области полицейские получили реальные сроки за избиение правонарушителей

Новости Урала
12 сентября, 16:51 UTC+3 ТАСС

Здоровью одного из потерпевших был причинен легкий вред, другому - побои

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ТАСС, 12 сентября. Курганский городской суд приговорил четырех сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции (ОБППСП) управления МВД РФ по Кургану к лишению свободы на сроки от 3 лет и 2 месяцев до 3 лет и 8 месяцев за избиение двух местных жителей, совершивших административное правонарушение. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областной прокуратуры.

"Курганский городской суд вынес приговор в отношении четырех сотрудников ОБППСП УМВД России по городу Кургану. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Превышение должностных полномочий". Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 3 лет 2 месяцев до 3 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также они лишены права занимать должности в правоохранительных органах на срок 3 года", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в ноябре 2015 года сотрудники полиции, находясь на стационарном посту, избили ночью двух граждан, доставленных для составления протокола об административном правонарушении. "Они нанесли мужчинам многочисленные удары по различным частям тела, в том числе используя резиновые палки. В результате здоровью одного из потерпевших был причинен легкий вред, другому - побои", - отмечают в прокуратуре.

Осужденных взяли под стражу в зале суда.

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