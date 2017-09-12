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Условный "синий" уровень террористической опасности введен в Ханты-Мансийске из-за учений

Новости Урала
12 сентября, 18:37 UTC+3 ТАСС

Власти города просят жителей с пониманием отнестись к проверке документов сотрудниками полиции, отвечать на их вопросы

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ТАСС, 12 сентября. Антитеррористические учения проходят в Ханты-Мансийске, в регионе условно установлен повышенный "синий" уровень опасности. Об этом во вторник журналистам сообщили в управлении общественных связей города.

"В окружном центре проходят учения в связи с полученной от правоохранительных органов информацией о возникновении условной угрозы совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению. 12 сентября в Югре в 15:00 местного времени (13:00 мск) условно установлен повышенный "синий" уровень террористической опасности", - сказали там.

По данным властей города, в учениях примут участие сотрудники территориальных управлений ФСБ России, ФСО, МВД, Федеральной службы войск национальной гвардии, ФСИН, МЧС, военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югра), органов исполнительной власти и других ведомств.

"В частности, будет организована проверка информации о совершении условного террористического акта на территории муниципалитета. В общественных местах могут работать усиленные патрули, в том числе с привлечением специалистов кинологической службы. Планируется также проведение досмотровых мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей с использованием специальных технических средств", - пояснили в управлении.

"В этой связи горожанам рекомендуется в общественных местах обращать внимание на брошенные предметы [сумки, мешки, рюкзаки, чемоданы, пакеты], особенно с торчащими проводами и техническими устройствами. Об обнаруженных подозрительных предметах или подозрительных людях необходимо обязательно сообщать сотрудникам полиции, МЧС или служб охраны", - добавили там.

Власти Ханты-Мансийска просят жителей с пониманием отнестись к проверке документов сотрудниками полиции, отвечать на их вопросы, оказывать посильное содействие. "Подобные мероприятия необходимы для проверки готовности всех заинтересованных ведомств в случае реальной критической ситуации. Такие меры направлены на повышение степени защиты, безопасности граждан, нашего города в целом. Об отмене условно установленного уровня террористической опасности сообщим дополнительно", - цитирует управление слова замглавы города Андрея Шашкова.

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