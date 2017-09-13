Более 500 спецназовцев подняты по тревоге на учениях под Самарой

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ТАСС, 13 сентября. Более 500 военнослужащих подразделений специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) подняты по тревоге в Самарской области для участия в показных тактико-специальных учениях. Как сообщили в среду сообщили в пресс-службе округа, за действиями российского спецназа наблюдает военная делегация из Узбекистана.
"Более 500 спецназовцев под Самарой подняты по тревоге в рамках начавшихся маневров. Военнослужащие уже выполнили все мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности и сейчас совершают многокилометровые марши на штатной военной технике в назначенные районы", - уточнили в пресс-службе.
Спецназовцы в рамках учений проведут розыгрыш действий вблизи населенного пункта Новая Бинарадка. В частности, планируется отработать освобождение заложников, эвакуацию мирных жителей с верхних этажей, транспортировку раненых, штурм и разминирование зданий, стрельбы с сокращенных дистанций. "За ходом практических действий будут наблюдать офицеры генерального штаба и академии Вооруженных сил Узбекистана, которые накануне прибыли в Самарскую область для ознакомления с опытом подготовки российского спецназа", - пояснили в пресс-службе.
Договоренность о проведении совместных мероприятий была достигнута в конце августа в ходе рабочей встречи в Ташкенте делегаций Минобороны РФ и Узбекистана, которые возглавили командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий и начальник Генштаба вооруженных сил Узбекистана генерал-лейтенант Шавкат Норматов.