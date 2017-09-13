Прокуратура и СК начали проверки в связи с ДТП в Челябинске, в котором пострадали 13 детей

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Челябинской области проверит исполнение законодательства при организованной перевозке детей в связи с ДТП в Челябинске, в котором пострадали 13 несовершеннолетних, сообщили в среду в пресс-службе областного надзорного ведомства.

"По поручению прокурора области Александра Кондратьева организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 12 сентября на Троицком тракте Челябинска с участием автобуса, перевозившего учащихся спортивной школы города Златоуста. Ход и результаты проверки поставлены на контроль", - сказали в прокуратуре.

Управление СК по Челябинской области также начало проверку в связи ДТП в Челябинске, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"12 сентября 2017 года на трассе Челябинск - Троицк (на въезде в город Челябинск - прим. ТАСС) грузовой автомобиль, не выдержав безопасную дистанцию, совершил наезд на микроавтобус, в котором находились 17 подростков в возрасте 11-13 лет - детская футбольная команда с тренером. После ДТП в лечебные учреждения с ушибами и незначительными травмами были доставлены 12 подростков, которым госпитализация не потребовалась. Один подросток находится в лечебном учреждении с диагнозом "сотрясение головного мозга". С учетом обстоятельств произошедшего материалы проверки по данному факту были переданы по инициативе следственных органов Следственного комитета РФ по Челябинской области из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что проверку взяло на контроль руководство областного Следственного управления СК.

По предварительным данным областного УМВД, водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию. Полиция проводит проверку.

В областном Минздраве ранее сообщали, что в ДТП пострадали 13 несовершеннолетних, один из них госпитализирован с переломом свода черепа. Средний возраст пострадавших в ДТП составляет 12 лет. Из них у пяти диагностированы ушибы мягких тканей, еще у пятерых - ушибы и незначительные травмы, у одного ребенка - ушиб грудной клетки, еще у одного - сотрясение мозга.