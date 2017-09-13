Прокуратура и СК начали проверки в связи с ДТП в Челябинске, в котором пострадали 13 детей

Юнкер предложил создать Европейское агентство по кибербезопасностиМеждународная панорама 13 сентября, 10:43
WADA: более 300 допинг-проб россиян с ОИ-2014 находятся на перепроверкеСпорт 13 сентября, 10:39
ОКР: большинство федераций отказываются возбуждать дела в отношении российских атлетовСпорт 13 сентября, 10:39
UTair планирует к 2020 г. увеличить количество международных рейсов в 2-3 разаТранспорт 13 сентября, 10:33
Касаткина номинирована на награду "прорыв месяца" по версии WTAСпорт 13 сентября, 10:29
Новый памятник участникам войны установили на скандальном заброшенном мемориале на УралеНовости Урала 13 сентября, 10:20
Брайант сообщил, что всегда мечтал увидеть свою игровую майку под крышей арены "Лейкерс"Спорт 13 сентября, 10:13
Контейнерооборот портов РФ за 8 месяцев 2017 года вырос на 16,4%, до 3 млн TEUТранспорт 13 сентября, 10:05
Прокуратура и СК начали проверки в связи с ДТП в Челябинске, в котором пострадали 13 детейНовости Урала 13 сентября, 9:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Челябинской области проверит исполнение законодательства при организованной перевозке детей в связи с ДТП в Челябинске, в котором пострадали 13 несовершеннолетних, сообщили в среду в пресс-службе областного надзорного ведомства.
"По поручению прокурора области Александра Кондратьева организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 12 сентября на Троицком тракте Челябинска с участием автобуса, перевозившего учащихся спортивной школы города Златоуста. Ход и результаты проверки поставлены на контроль", - сказали в прокуратуре.
Управление СК по Челябинской области также начало проверку в связи ДТП в Челябинске, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.
"12 сентября 2017 года на трассе Челябинск - Троицк (на въезде в город Челябинск - прим. ТАСС) грузовой автомобиль, не выдержав безопасную дистанцию, совершил наезд на микроавтобус, в котором находились 17 подростков в возрасте 11-13 лет - детская футбольная команда с тренером. После ДТП в лечебные учреждения с ушибами и незначительными травмами были доставлены 12 подростков, которым госпитализация не потребовалась. Один подросток находится в лечебном учреждении с диагнозом "сотрясение головного мозга". С учетом обстоятельств произошедшего материалы проверки по данному факту были переданы по инициативе следственных органов Следственного комитета РФ по Челябинской области из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что проверку взяло на контроль руководство областного Следственного управления СК.
По предварительным данным областного УМВД, водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию. Полиция проводит проверку.
В областном Минздраве ранее сообщали, что в ДТП пострадали 13 несовершеннолетних, один из них госпитализирован с переломом свода черепа. Средний возраст пострадавших в ДТП составляет 12 лет. Из них у пяти диагностированы ушибы мягких тканей, еще у пятерых - ушибы и незначительные травмы, у одного ребенка - ушиб грудной клетки, еще у одного - сотрясение мозга.