Новый памятник участникам войны установили на скандальном заброшенном мемориале на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Администрация села Нижнепетропавловское Челябинской области установила новый мемориал участникам Великой Отечественной войны на месте заброшенного, который оказался в центре скандала после сообщений о том, что местные жители пасут здесь свиней, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры региона.

Сообщения о том, что мемориал используют для выпаса свиней, появились в местных СМИ и были проиллюстрированы соответствующими фотографиями. В июле областная прокуратура сообщила, что проверит эту информацию. Тогда же уточнялось, что на территории мемориала нет воинских захоронений.

"По поручению прокурора Челябинской области Александра Кондратьева прокуратурой проведена проверка информации СМИ о заброшенном мемориале участникам Великой Отечественной войны в селе Нижнепетропавловское Красноармейского района. Памятник находился в ветхом состоянии, часть ограждения была похищена. В июне 2017 года администрация сельского поселения заключила муниципальный контракт с подрядной организацией на демонтаж старого памятника и монтаж нового мемориального комплекса. На сегодняшний день работы по контракту выполнены в полном объеме, на месте демонтированного памятника установлен новый мемориал", - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что замена монумента проходила под контролем прокуратуры, главе села было объявлено предостережение.