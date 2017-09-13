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Суд приговорил жителя ХМАО к семи годам колонии за участие в ИГ

Новости Урала
13 сентября, 10:51 UTC+3 ТАСС

В составе бандформирований мужчина нес караульную службу на базах террористов, участвовал в охране условной границы террористической организации, выезжал на боевые мероприятия

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ТАСС, 13 сентября. Суд приговорил жителя поселка Федоровский Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югры) к семи годам лишения свободы за участие в деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС). Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области.

"Установлено, что в июле 2014 года житель поселка Федоровский ХМАО - Югры Рустам Божаев и его так называемая мусульманская жена авиатранспортом из Сургута через Москву прибыли в Турцию и в дальнейшем нелегально пересекли турецко-сирийскую границу, где Божаев, разделяя идеи исламского фундаментализма, присоединился к международной террористической организации "Исламское государство", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в составе различных бандформирований ИГ Божаев занимался несением караульной службы на базах террористов, участвовал в охране условной границы террористической организации, осуществлял выезды на боевые мероприятия.

"Не имея намерений по добровольному прекращению участия в незаконном вооруженном формировании, руководствуясь личными мотивами, болезнью дочери, родившейся на территории Сирийской Арабской Республики, весной 2015 года Божаев <...> вместе с семьей выехал на территорию Турции для получения квалифицированной медицинской помощи. После смерти ребенка Божаев и его "жена" в июле 2015 года приняли решение вернуться в РФ. По прибытию на территорию ХМАО - Югры в августе 2015 года террорист был задержан сотрудниками органов государственной безопасности", - уточнили в УФСБ.

По данным ведомства, следственным подразделением РУФСБ России по Тюменской области в отношении Божаева было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем".

"Решением Сургутского районного суда ХМАО - Югры Божаев признан виновным <...> и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. По представлению государственного обвинителя апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам суда ХМАО - Югры приговор Божаеву был пересмотрен в части усиления наказания до 7 лет лишения свободы", - отметили в пресс- службе, добавив, что приговор вступил в законную силу.

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