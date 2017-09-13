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СК возбудил дело о халатности органов опеки по факту истязания девочки на Урале

Новости Урала
13 сентября, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

По данным следствия, жительница Свердловской области, взявшая ребенка на воспитание в семью, систематически применяла по отношению к нему физическое и психическое насилие

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности органов опеки по делу об истязании 7-летней девочки приемными родителями в Свердловской области. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"По результатам проведения необходимого комплекса следственных мероприятий в действиях органов опеки установлены признаки преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщила она.

По данным следствия, в 2011 году местная жительница взяла на воспитание в семью девочку 2010 года рождения. С октября 2015 года по май 2017 года она систематически по малозначительным поводам применяла по отношению к ребенку физическое и психическое насилие. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье  УК РФ "Истязание, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного", ей предъявлено обвинение по семи эпизодам.

По словам Петренко, следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов опеки, принимавших решение о передаче женщине девочки на воспитание. "Следователями устанавливается, в полном ли объеме органами опеки были проведены все необходимые мероприятия, направленные на выяснение данных о личности женщины, условий ее проживания, а также осуществлялись ли последующие необходимые мероприятия по контролю за условиями жизни девочки в приемной семье", - отметила представитель СК.

В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемой проведена судебная амбулаторная психиатрическая экспертиза, по итогам которой дополнительно рекомендовано проведение судебной стационарной психиатрической экспертизы в отношении фигурантки, добавила Петренко.

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