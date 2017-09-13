Семеро пострадавших в ДТП с участием поезда в ХМАО выписаны из больницы

ЮНЕСКО настаивает на создании системы мониторинга БайкалаВ стране 13 сентября, 13:41
ФГК в августе увеличила погрузку на Забайкальской желдороге на 32%Транспорт 13 сентября, 13:37
Гастроли Кристины Орбакайте на Украине отмененыКультура 13 сентября, 13:27
В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветраОбщество 13 сентября, 13:24
СК возбудил уголовное дело в отношении замглавы ФСИНПроисшествия 13 сентября, 13:17
"Мумий Тролль" познакомит японцев с российской рок-культуройКультура 13 сентября, 13:13
Макларен сдает позиции: WADA прекратило расследования в отношении 95 россиянСпорт 13 сентября, 13:13
"Беззаконие и цензура" - Мединский призвал не потакать противникам фильма "Матильда"Культура 13 сентября, 13:04
Газзаев: гол Жамалетдинова "Бенфике" станет важным в его карьереСпорт 13 сентября, 13:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 13 сентября. Семеро пострадавших 9 сентября в результате столкновения поезда Адлер - Нижневартовск и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО - Югре) выписаны из больницы. Об этом в среду сообщили в оперативном штабе правительства округа.
"На стационарном лечении находятся 13 человек, в том числе четверо детей, семь пациентов выписано. Отмечается положительная динамика у пациентов, состояние которых накануне оценивалось как тяжелое", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 9 сентября на 901-м км перегона Мегион - Нижневартовск на железнодорожном переезде самосвал столкнулся с движущимся поездом № 346 Адлер - Нижневартовск, в результате были повреждены несколько вагонов. По данным пресс-службы администрации Нижневартовска, пострадали 20 человек.
Губернатор ХМАО - Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о выделении пострадавшим из резервного фонда правительства региона материальной компенсации в сумме 3,3 млн рублей. Единовременную выплату в 300 тыс. рублей направят получившим тяжелые травмы, по 200 тыс. рублей получат пострадавшие с травмами средней степени, и по 100 тыс. рублей - с легкими травмами.