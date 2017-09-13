Семеро пострадавших в ДТП с участием поезда в ХМАО выписаны из больницы

ТАСС, 13 сентября. Семеро пострадавших 9 сентября в результате столкновения поезда Адлер - Нижневартовск и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО - Югре) выписаны из больницы. Об этом в среду сообщили в оперативном штабе правительства округа.

"На стационарном лечении находятся 13 человек, в том числе четверо детей, семь пациентов выписано. Отмечается положительная динамика у пациентов, состояние которых накануне оценивалось как тяжелое", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 9 сентября на 901-м км перегона Мегион - Нижневартовск на железнодорожном переезде самосвал столкнулся с движущимся поездом № 346 Адлер - Нижневартовск, в результате были повреждены несколько вагонов. По данным пресс-службы администрации Нижневартовска, пострадали 20 человек.

Губернатор ХМАО - Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о выделении пострадавшим из резервного фонда правительства региона материальной компенсации в сумме 3,3 млн рублей. Единовременную выплату в 300 тыс. рублей направят получившим тяжелые травмы, по 200 тыс. рублей получат пострадавшие с травмами средней степени, и по 100 тыс. рублей - с легкими травмами.