На территории школы в Тюменской области произошел провал грунта, погиб ребенок

ТАСС, 13 сентября. Провал грунта произошел на территории школы № 2 в селе Викулово в Тюменской области. В ходе поисковых работ сотрудники МЧС нашли погибшего мальчика, сообщили в среду в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"На территории школы № 2 произошел провал грунта, и один из детей провалился под землю. В результате организованных поисковых работ сотрудники МЧС нашли тело 8-летнего мальчика", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что глава региона Владимир Якушев провел экстренное совещание.

"Школа эвакуирована, место происшествия огорожено. В Викулово для оказания содействия районным властям выехала группа специалистов Главного управления строительства Тюменской области, которые обследуют место ЧП и организуют проведение необходимых аварийно-восстановительных работ", - уточнили в пресс-службе.

Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Проводятся следственные мероприятия, сейчас осмотрено место происшествия, устанавливаются обстоятельства", - уточнили в следственном управлении.

Школу закроют до понедельника

Школа № 2 в селе Викулово будет закрыта до понедельника, 18 сентября. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"Губернатор Владимир Якушев проводит экстренное совещание. Школа до понедельника закрыта. В районе объявлен траур. Департамент социального развития области окажет родителям материальную помощь", - сказала собеседница агентства, отметив, что специалисты проведут обследование территории школы и фундаментов строений.