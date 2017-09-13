Около 23 тыс. жителей Урала и два предприятия были обесточены из-за обрыва проводов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Порядка 23 тыс. жителей Кировграда Свердловской области и два промышленных предприятия - "Электромедь" и "Кировградский завод твердых сплавов" - остались без электричества в среду утром из-за обрыва проводов. Об этом говорится в сообщении ситуационного-аналитического центра Минэнерго России.
"Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Кировграде, это около 23 тыс. человек, и предприятия местной промышленности - АО "Электромедь" и ОАО "Кировградский завод твердых сплавов". Причина - обрыв провода сторонней техникой в пролете опор", - говорится в сообщении.
В Минэнерго добавили, что информации о нарушениях технологических процессов на данных заводах не поступало.
Как добавили ТАСС в пресс-службе "МРСК-Урала", отключение электроэнергии длилось не более 15 минут. "На данный момент все потребители получают услуги в полном объеме. Устанавливаются собственники техники, из-за которой произошел обрыв", - сказали там.