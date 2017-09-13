Все образовательные учреждения Тюменской области проверят после провала грунта в Викулово

ТАСС, 13 сентября. Все образовательные учреждения Тюменской области будут проверены после провала грунта на территории школы № 2 в селе Викулово, в результате которого погиб ребенок. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"Будут повторно обследованы все образовательные учреждения области: и школы, и детские сады", - отметили в пресс-службе.

Ранее там сообщили, что на территории школы произошел провал грунта, в результате погиб 8-летний мальчик. Школа закрыта до 18 сентября. В Викулово для оказания содействия районным властям выехала группа специалистов Главного управления строительства Тюменской области, которые обследуют место ЧП и организуют проведение необходимых аварийно-восстановительных работ.

Следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".