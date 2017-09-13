Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Причиной провала грунта в школе в Тюменской области мог стать весенний паводок

Новости Урала
13 сентября, 15:12 UTC+3 ТАСС

На территории Викуловского района действует режим ЧС

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 сентября. Провал грунта на территории школы № 2 в селе Викулово в Тюменской области, в результате которого погиб ученик, мог спровоцировать весенний паводок. В муниципалитете до сих пор действует режим ЧС, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"Провал грунта на территории школы мог стать последствием весеннего паводка. На территории Викуловского района до сих пор действует режим ЧС", - отметила собеседница агентства.

Ранее в пресс-службе губернатора региона сообщили, что на территории школы произошел провал грунта, в результате погиб восьмилетний мальчик. Школа закрыта до 18 сентября. В Викулово для оказания содействия районным властям выехала группа специалистов главного управления строительства Тюменской области, которые обследуют место ЧП и организуют необходимые аварийно-восстановительные работы.

Управление Следственного комитета (СК) по Тюменской области возбудило уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". После ЧП в Викулово власти региона решили проверить все образовательные учреждения области.

Весной 2017 года паводок затопил территории нескольких муниципалитетов Тюменской области, в том числе и Викуловский район. Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских ранее сообщал, что на ликвидацию последствий паводка из областного бюджета направят почти 177 млн рублей. По его словам, в регионе также необходимо принять меры по расчистке русел рек и пространств под мостами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
Ямал представил чипсы из оленины и молочные коктейли на выставке АПК в Тюмени
9
Исторический парк "Россия - моя история" открыли в Екатеринбурге
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: с заместителем директора ФСИН Коршуновым проводятся следственные действия
2
В Подмосковье водитель автомобиля Jaguar погиб при наезде на лося
3
Эрдоган: Турция будет самостоятельно принимать меры в обеспечении безопасности
4
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
5
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
6
День X: насколько хороши новые модели iPhone
7
СК возбудил уголовное дело в отношении замглавы ФСИН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама