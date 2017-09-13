Причиной провала грунта в школе в Тюменской области мог стать весенний паводок

Если WADA действительно закрыло дела 95 россиян - это хороший знак, заявил КолобковСпорт 13 сентября, 15:11
Сторожевик Черноморского флота "Пытливый" пополнил состав Средиземноморской эскадры ВМФ РФАрмия и ОПК 13 сентября, 14:49
Британские постановщики представили на Урале оперу Моцарта в стиле стимпанкКультура 13 сентября, 14:42
Мосгордума одобрила установку памятника писателю Александру Солженицыну в 2018 годуОбщество 13 сентября, 14:37
Air Berlin ожидает в четверг нормализации графика полетовТранспорт 13 сентября, 14:35
Гендиректор: тренерский штаб "Югры" продолжает работу, несмотря на разгром от "Авангарда"Спорт 13 сентября, 14:20
Королевское прощание: Таиланд готовится к кремации Рамы IXМеждународная панорама 13 сентября, 14:15
Команда "Формулы-1" "Мерседес" продлила на год контракт с финским гонщиком БоттасомСпорт 13 сентября, 14:14
Режиссер нового "Бегущего по лезвию" рассказал о съемках и "благословении" Ридли СкоттаКультура 13 сентября, 14:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 13 сентября. Провал грунта на территории школы № 2 в селе Викулово в Тюменской области, в результате которого погиб ученик, мог спровоцировать весенний паводок. В муниципалитете до сих пор действует режим ЧС, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе губернатора региона.
"Провал грунта на территории школы мог стать последствием весеннего паводка. На территории Викуловского района до сих пор действует режим ЧС", - отметила собеседница агентства.
Ранее в пресс-службе губернатора региона сообщили, что на территории школы произошел провал грунта, в результате погиб восьмилетний мальчик. Школа закрыта до 18 сентября. В Викулово для оказания содействия районным властям выехала группа специалистов главного управления строительства Тюменской области, которые обследуют место ЧП и организуют необходимые аварийно-восстановительные работы.
Управление Следственного комитета (СК) по Тюменской области возбудило уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". После ЧП в Викулово власти региона решили проверить все образовательные учреждения области.
Весной 2017 года паводок затопил территории нескольких муниципалитетов Тюменской области, в том числе и Викуловский район. Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских ранее сообщал, что на ликвидацию последствий паводка из областного бюджета направят почти 177 млн рублей. По его словам, в регионе также необходимо принять меры по расчистке русел рек и пространств под мостами.