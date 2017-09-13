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В Челябинске за угон тепловоза осужден помощник машиниста

Новости Урала
13 сентября, 16:51 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 13, сентября. /ТАСС

Мужчина решил похитить порядка 3,7 тонны дизельного топлива, находившегося в баке тепловоза

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Челябинский областной суд в среду признал жителя города Златоуста виновным в угоне тепловоза и краже топлива. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, а также в виде штрафа, сообщили в пресс-службе инстанции.

"Сегодня Челябинский областной суд огласил приговор жителю Златоуста Денису Субботину, признанному виновным в угоне железнодорожного подвижного состава и в краже топлива. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, а также штрафа в размере 40 тыс. рублей. При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание подсудимым вины, активное способствование следствию, наличие у него малолетнего ребенка", - пояснили в пресс-службе.

Как было установлено в суде, преступление Субботин совершил 24 мая. Он решил похитить порядка 3,7 тонны дизельного топлива, находившегося в баке тепловоза. Для этого, проникнув в кабину тепловоза, он отогнал его на подходящий участок пути и стал перекачивать топливо в заранее приготовленные емкости. В момент перекачки топлива Субботин был задержан оперативными сотрудниками.

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