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В домах более 4,5 тыс. жителей Кургана восстановлено водоснабжение

Новости Урала
13 сентября, 17:00 UTC+3 ТАСС

Из-за аварий на водопроводе без воды оставались жилые дома, спорткомплекс, два детских сада и две школы

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ТАСС, 13 сентября. Специалисты восстановили в полном объеме водоснабжение в домах более 4,5 тыс. жителей Кургана, прерванное во вторник из-за аварий на водопроводе. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе региональной компании "Водный союз".

"Водоснабжение полностью восстановлено", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось об отключении водоснабжения в Заозерном районе и на улице Карла Маркса в Кургане. Помимо жилых домов без воды оставались спорткомплекс, два детских сада и две школы.

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