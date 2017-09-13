В домах более 4,5 тыс. жителей Кургана восстановлено водоснабжение

ТАСС, 13 сентября. Специалисты восстановили в полном объеме водоснабжение в домах более 4,5 тыс. жителей Кургана, прерванное во вторник из-за аварий на водопроводе. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе региональной компании "Водный союз".

"Водоснабжение полностью восстановлено", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось об отключении водоснабжения в Заозерном районе и на улице Карла Маркса в Кургане. Помимо жилых домов без воды оставались спорткомплекс, два детских сада и две школы.