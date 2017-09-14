Уральская биеннале современного искусства пройдет в Екатеринбурге в четвертый раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Четвертая Уральская индустриальная биеннале современного искусства открывается в Екатеринбурге в четверг и продлится до 12 ноября. Основной проект выставки представлен на площади 6,5 тыс. кв. м в бывшем здании Уральского приборостроительного завода, который планируют снести после проведения мероприятия, сообщила ТАСС комиссар биеннале Алиса Прудникова.

"Биеннале этого года мы посвятили "Новой грамотности", тему начали разрабатывать еще в 2016 году. А вдохновившись Петербургским экономическим форумом, который был посвящен экономическим проблемам нового технологического уклада, мы подумали, что логично было бы поговорить о том, что любое изменение в экономике несет за собой глобальное изменение коммуникации. <...> Мы выясним, что происходит с этим языком, какая грамотность нам нужна для того, чтобы комфортно чувствовать себя в этом новом мире", - сказала Прудникова.

Выставка на заброшенном заводе

Основной площадкой биеннале стало бывшее здание Уральского приборостроительного завода, которое находится в центре Екатеринбурга и долгое время не эксплуатировалось. После проведения выставки его планируют снести.

"Для меня это здание было и личным открытием, на этом заводе работал мой дедушка. Благодаря выставке оно впервые стало доступно для посещения, стало живым. Нам в очередной раз невероятно повезло с пространством, и важно, что благодаря приходу биеннального проекта здания, ранее незаметные, становятся живыми центрами. Так произошло с типографией "Уральский рабочий" (там проходили две первых биеннале - прим. ТАСС), надеюсь, произойдет и с гостиницей "Исеть" (памятник конструктивизма был площадкой биеннале 2015 года - прим. ТАСС)", - отметила Прудникова.

Куратором основного проекта стал Жоан Рибас, который также является главным куратором музея современного искусства Серралвеш в Португалии. "Наша выставка - это путешествие во времени: возможность ввернуться к первой промышленной революции, ко второй промышленной революции, когда была электрификация и механизация, к третьей - информация и коммуникация, и к четвертой - ее еще нет, но мы ее уже ощущаем", - сообщил Рибас.

Он добавил, что выставка объединяет более 70 художников. "Некоторые из них из очень далеких мест - Зимбабве и Индонезии, другие из очень близких - например, из Нижнего Тагила. Мы представим 70 работ из 23 стран, чтобы рассмотреть вопросы "Новой грамотности": как мы адаптировали наш язык к новому формату общения, как мы стали такими высокоразвитыми производителями и потребителями", - уточнил куратор.

Арт-маршруты и университет биеннале

Помимо выставочных проектов на основной площадке, география биеннале включает 27 городов, задействует 20 площадок по всему Уралу в параллельной программе. "У нас тотально новая география, мы прирастаем не только Большим Уралом, но и Сибирью. В этом году делаем два спецпроекта - в Нижнем Тагиле и Тюмени. Так, в Тюмени биеннальным проектом мы откроем после 24 лет реконструкции музей имени Словцова (тюменский краевед, этнограф, археолог - прим. ТАСС)", - пояснила Прудникова.

Впервые биеннале предлагает индустриальные арт-маршруты по 25 городам Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Пермского края протяженностью 19 тыс. км. "Это 59 уникальных маршрутов в такие индустриальные центры Урала, как, например, Сысертский завод художественного фарфора. Там в рамках арт-резиденций художница из Финляндии Ханналеена Хейска сотрудничает с этим предприятием и создает объектно-графическую инсталляцию. Можно также посетить Нижний Тагил, Полевской, Дегтярск, увидеть в сохранившейся Северской домне, как плавили чугун в середине XIX века", - отметила комиссар биеннале.

Запланировано более 100 часов образовательной программы. "Впервые будет работать университет биеннале, куда мы приглашаем людей с трех лет. Будут специальные программы для детей и подростков. … Самым масштабным событием станет симпозиум "Повседневная революция", он будет посвящен медиааспекту в индустриальной революции", - добавила Прудникова.

Уральская биеннале

Уральская индустриальная биеннале - один из крупнейших в России международных проектов в области современного искусства, который организует Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в составе "Росизо" с 2010 года. Биеннале использует искусство как актуальный ресурс и делает индустриальную специфику Урала постоянной темой культурного проекта.

Четвертая биеннале пройдет с 14 сентября по 12 ноября под темой "Новая грамотность". Ее стратегическим партнером выступает государственная корпорация "Ростех", бюджет проекта составляет около 60 млн рублей. За годы работы в биеннале приняли участие более 300 художников из 70 стран, 60 исследователей современной культуры и истории, а также 14 заводов Екатеринбурга и Свердловской области.