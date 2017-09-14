Подразделения антитеррора ЦВО отразили условное нападение на авиабазу Кант в Киргизии

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ТАСС, 14 сентября. Антитеррористические подразделения в ходе внезапной проверки боеготовности отразили условное нападение на российскую авиационную базу Кант, дислоцированную в Киргизской Республике. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"По замыслу практических действий условные боевики вторглись на территорию военного аэродрома Кант, пытаясь захватить командно-диспетчерский пункт и прорваться к стоянке авиатехники, но были обнаружены дежурными силами. Поднятые по тревоге антитеррористические подразделения усиления Центрального военного округа, действуя под прикрытием бронетранспортеров, блокировали нападавших, а затем штурмом взяли захваченные здания", - отметили там, не уточнив количество военнослужащих, принимавших участие в учениях.
Объединенная российская авиационная база "Кант" является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении летчиков - штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.