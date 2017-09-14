Рейс из Екатеринбурга в Даламан задержан более чем на восемь часов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга в Даламан (Турция) задержан более чем на 8 часов в связи с технической неисправностью воздушного судна, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе авиакомпании.
"Ввиду технической неисправности самолета пришлось отложить вылет рейса из Екатеринбурга в Даламан. Ожидаем прибытия исправленного борта, который находится в Санкт-Петербурге на ремонте, пассажиры размещены в гостинице. Этот же самолет должен был выполнять программу полетов в Анталью. Чтобы не увеличивать задержку рейса, перенесли рейс (в Анталью - прим. ТАСС) на другой борт", - сказали в авиакомпании.
Собеседница агентства добавила, что второй борт, который полетит в Анталью, прибудет после того, как закончит свою программу. "Пассажиры рейса будут оповещены о переносе и прибудут в аэропорт к новому времени вылета", - добавили в авиакомпании.
По данным онлайн-табло международного аэропорта Кольцово, рейс на Даламан должен был вылететь в 13:25 мск, однако сейчас время вылета значится как 21:30 мск.