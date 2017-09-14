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Белоярская АЭС вывела реактор БН-600 на номинальную мощность после перегрузки топлива

Новости Урала
14 сентября, 9:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, сентября. /ТАСС

Профилактические работы проводятся по плану на БАЭС дважды в год

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Белоярская атомная электростанция вывела энергоблок №3 с реактором на быстрых нейтронах БН-600 на номинальный уровень мощности - 600 МВт. Об этом в четверг сообщили журналистам в управлении информации и общественных связей АЭС.

"Энергоблок №3 (БН-600) Белоярской АЭС возобновил выработку электроэнергии по завершении плановых мероприятий: перегрузки топлива, технического обслуживания и профилактического ремонта оборудования. В настоящее время он работает на номинальном уровне мощности", - сообщили на станции.

Там добавили, что на энергоблоках с реакторами БН-600 и БН-800, эксплуатируемых на Белоярской АЭС, такие профилактические работы проводятся по плану дважды в год. "Энергоблок №4 (БН-800) продолжает выработку электроэнергии в соответствии с диспетчерским графиком", - отметили на станции.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

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