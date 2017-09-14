Парковку для иностранных дипломатов в Екатеринбурге убрали по инициативе ГИБДД

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Дорожные знаки, позволяющие дипломатам генконсульств США и Великобритании парковаться на обочине проезжей части около зданий иностранных дипмиссий на улице Гоголя в Екатеринбурге, убрали по инициативе ГИБДД. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе мэрии города.
"Знаки убраны по инициативе ГИБДД", - сказали в пресс-службе.
В пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу сообщили ТАСС, что готовят комментарий по данному вопросу.
Ранее телеканал "Россия 24" сообщил о том, что дорожные знаки эксклюзивной парковки исчезли с улицы Гоголя в Екатеринбурге - они позволяли американским и британским дипломатам оставлять свои автомобиле на обочине проезжей части.