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Парковку для иностранных дипломатов в Екатеринбурге убрали по инициативе ГИБДД

Новости Урала
14 сентября, 11:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, сентября. /ТАСС

Дорожные знаки эксклюзивной парковки на улице Гоголя позволяли американским и британским дипломатам оставлять свои автомобиле на обочине проезжей части

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Вид на здание Генерального консульства США на улице Гоголя в Екатеринбурге

Вид на здание Генерального консульства США на улице Гоголя в Екатеринбурге

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Дорожные знаки, позволяющие дипломатам генконсульств США и Великобритании парковаться на обочине проезжей части около зданий иностранных дипмиссий на улице Гоголя в Екатеринбурге, убрали по инициативе ГИБДД. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"Знаки убраны по инициативе ГИБДД", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу сообщили ТАСС, что готовят комментарий по данному вопросу.

Ранее телеканал "Россия 24" сообщил о том, что дорожные знаки эксклюзивной парковки исчезли с улицы Гоголя в Екатеринбурге - они позволяли американским и британским дипломатам оставлять свои автомобиле на обочине проезжей части.

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