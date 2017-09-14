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Прокуратура начала проверку после гибели ребенка из-за провала грунта в Тюменской области

Новости Урала
14 сентября, 12:48 UTC+3 ТАСС

Проводятся медицинская и строительная судебные экспертизы

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ТАСС, 14 сентября. Прокуратура Тюменской области проводит проверку после гибели учащегося школы № 2 села Викулово, на территории которой 13 сентября произошел провал грунта. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, на территории образовательного учреждения произошло обрушение бетонного перекрытия канализационной емкости, расположенной под грунтом на прилегающей территории школы, в результате чего в емкость упал учащийся школы 2009 года рождения, смерть которого наступила в результате утопления.

"Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, проведена выемка технической документации на строение школы, назначены и проводятся медицинская и строительная судебные экспертизы. Проводится демонтаж конструкции канализационной емкости с целью проведения следователем-криминалистом регионального СК повторного осмотра места", - уточнили там.

Ранее сообщилась, что 13 сентября на территории школы произошел провал грунта, в результате чего погиб ребенок. Школа закрыта до 18 сентября. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". После ЧП в Викулово власти региона решили проверить все образовательные учреждения области.

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