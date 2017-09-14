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Инвестор планирует вложить 12 млрд руб. в ремонт системы водоснабжения Нижнего Тагила

Новости Урала
14 сентября, 13:20 UTC+3 ТАСС

По словам избранного главы города Сергея Носова, модернизация будет осуществляться на условиях концессионного соглашения

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© Максим Шеметов/ТАСС

ТАСС, 14 сентября. Совместное российско-венгерское предприятие "Уральская водная компания" планирует вложить в создание новой централизованной системы водоснабжения и водоотведения в городе Нижний Тагил (Свердловская область) порядка €200 млн. Об этом в четверг на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил избранный глава города Сергей Носов.

"Если говорить про следующую пятилетку, то наиболее важный проект для города - это, конечно, вода. Мы ведем переговоры в еженедельном режиме с "Уральской водной компанией", которая использует венгерские технологии. Уже создан проект модернизации системы водоснабжения и водоотведения, а также у нас есть подтверждение от венгерского банка, что они готовы вложить в Нижний Тагил до €200 млн, это около 12 млрд рублей", - сказал Носов.

По данным Носова, модернизация будет осуществляться на условиях концессионного соглашения. "Это будет не только очистка воды, но и очистка стоков, замена центральных водопроводов и канализации", - уточнил он.

В феврале этого года в Екатеринбурге было создано совместное российско-венгерское предприятие "Уральская водная компания", которое специализируется на проектах по водоотведению и водоочистке. В частности, речь идет о реконструкции сооружений хозяйственно-питьевых водоводов Свердловской области с применением венгерских мембранных технологий очистки воды, являющихся одними из передовых в Европе. В качестве акционеров нового предприятия в равных долях выступили российская группа компаний "Вода Евразии" и венгерское акционерное общество "Водоканал города Будапешта".

Критическая обстановка с водой в Нижнем Тагиле

Летом 2016 года региональное управление Роспотребнадзора признало воду в Черноисточинском водохранилище, которое является водозаборным для Нижнего Тагила, непригодной для питья. Жителям Дзержинского района и Гальяно-Горбуновского массива, в которых проживает порядка 150 тыс. человек, было рекомендовано употреблять покупную воду или воду из артезианских скважин.

По данным мэрии, тогда причиной ухудшения качества воды стала жара, из-за которой наблюдалось отсутствие водообмена, а также обмеление пруда и загрязнение его органическими соединениям. Это привело к тому, что качественные показатели воды значительно ухудшились. В частности, нормативы по запаху превышены в 1,5-2 раза.

Также сообщалось, что в январе этого года в водопроводной воде в Нижнем Тагиле обнаружили личинки комаров, которые развиваются в иле водоемов и не опасны для человека. Было возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование в отношении ООО "Водоканал-НТ" и управляющей компании НТ МУП "Городская управляющая компания".

Черноисточинское водохранилище является источником питьевой воды для промышленных предприятий и населения Нижнего Тагила. Водоем имеет также культурно- оздоровительное и рекреационное значение и является ландшафтным заказником Свердловской области. Его максимальная глубина равна 7 м, а общая площадь - 28,2 кв. км.

10 сентября 2017 года Сергей Носов одержал победу с выборах главы Нижнего Тагила, набрав почти 91% голосов избирателей. Результаты голосования официально признаны избиркомом. Инаугурация Сергея Носова состоится 15 сентября в Нижнем Тагиле.

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