Цирк в Нижнем Тагиле после реконструкции за 500 млн рублей откроют 23 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Нижнетагильский государственный цирк после капительного ремонта откроется 23 сентября. В здании уже идут репетиции, сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

"Цирк мы запускаем 23 сентября, уже приехали медведи, обезьяны, собаки. Мне очень приятно, что артисты отмечают, что в цирке очень удобно и современно. Проведена полная реконструкция здания, в том числе купола. Внутри зала удобные кресла, три уровня отопления, помещения для животных, вмонтировано светомузыкальное оборудование. Одна только уличная подсветка и оформление арены чего стоят", - сказал глава города.

По его словам, на ремонт здания ушло более года. "Финансирование было полностью федеральным из Росгосцирка. Общая стоимость работ превышает 500 млн рублей. Теперь это один из самых современных цирков России", - уточнил глава города.

Нижнетагильский государственный цирк - восьмигранное здание с куполом, которое было построено в 1975 году. Цирк рассчитан на 2 тыс. зрителей.