Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Евгений Куйвашев официально вступит в должность свердловского губернатора 18 сентября

Новости Урала
14 сентября, 15:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, сентября. /ТАСС

После инаугурации в соответствии с уставом региона правительство должно подать в отставку

Поделиться
Материал из 1 страницы
Избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев официально вступит в должность 18 сентября.

"В понедельник, 18 сентября состоится процедура инаугурации губернатора Свердловской области. После этого в соответствии с уставом региона правительство должно подать в отставку. Я подпишу указы о временном исполнении вами полномочий министров и приступлю к формированию нового состава правительства области", - сказал Куйвашев в четверг на заседании правительства региона, добавив, что поручит новому правительству региона в сжатые сроки подготовить программу "Пятилетки развития" Свердловской области.

Смотрите также
Избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Биография избранного губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева

По данным департамента информации региона, официальная церемония вступления Куйвашева в должность губернатора Свердловской области состоится в Театре Эстрады в Екатеринбурге. Он произнесет торжественную присягу, и ему будут вручены символы губернатора Свердловской области.

В воскресенье, 10 сентября, в Свердловской области прошли первые за 14 лет прямые выборы губернатора. На пост претендовали, помимо Куйвашева ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые"). Куйвашев набрал 62,16% голосов избирателей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Персоны
Куйвашев, Евгений Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
7
Челябинец пытался вывезти в Германию жаб-клоунов, лягушек-быков и психоделических гекконов
10
Ямал представил чипсы из оленины и молочные коктейли на выставке АПК в Тюмени
9
Исторический парк "Россия - моя история" открыли в Екатеринбурге
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: главы 17 антидопинговых организаций призвали МОК отстранить Россию от ОИ-2018
2
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
3
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
4
Ракетный комплекс "Искандер-М" получил новые типы ракет
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
Слуцкий: заявления Госдепа о размещении миротворцев на границе РФ и Украины враждебны
7
Росгвардия предлагает ввести регистрацию и учет пневматического оружия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама