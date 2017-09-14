Евгений Куйвашев официально вступит в должность свердловского губернатора 18 сентября

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев официально вступит в должность 18 сентября.
"В понедельник, 18 сентября состоится процедура инаугурации губернатора Свердловской области. После этого в соответствии с уставом региона правительство должно подать в отставку. Я подпишу указы о временном исполнении вами полномочий министров и приступлю к формированию нового состава правительства области", - сказал Куйвашев в четверг на заседании правительства региона, добавив, что поручит новому правительству региона в сжатые сроки подготовить программу "Пятилетки развития" Свердловской области.
По данным департамента информации региона, официальная церемония вступления Куйвашева в должность губернатора Свердловской области состоится в Театре Эстрады в Екатеринбурге. Он произнесет торжественную присягу, и ему будут вручены символы губернатора Свердловской области.
В воскресенье, 10 сентября, в Свердловской области прошли первые за 14 лет прямые выборы губернатора. На пост претендовали, помимо Куйвашева ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые"). Куйвашев набрал 62,16% голосов избирателей.