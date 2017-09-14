Мэр: Нижний Тагил встретит 300-летие в статусе ТОР и с новым аэропортом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Аэропорт, новые школы и обновленная транспортная инфраструктура появятся в Нижнем Тагиле к 300-летнему юбилею, который город отмечает в 2022 году. Ожидается, что город встретит свое 300-летие в статусе территории опережающего развития (ТОР), сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС избранный глава города Сергей Носов.

"Главное - к 300-летию города реализовать важные городские инфраструктурные проекты. Отремонтировать 50% дворов, построить мост через городской пруд..., чтобы соединить две части города. Потому что одновременно с городом 300-летие будет праздновать плотина, построенная Демидовым, по которой до сих пор движется транспорт. Возведем минимум три школы, детские сады и еще один физкультурно-оздоровительный центр, отремонтируем Театр кукол", - сказал Носов.

По словам главы города, еще одним направлением подготовки Нижнего Тагила к юбилею станет развитие транспортной инфраструктуры.

"По соглашению со "Сбербанк Лизинг" мы уже получили 30 трамваев, сейчас переговоры продолжаются. Речь идет о закупке не только еще 15 вагонов, но и о строительстве новых трамвайных путей по лизинговой схеме. Также планируется протестировать электробусы в Тагиле. На данный момент со "Сбербанк Лизинг" есть понимание на сумму около 500 млн рублей", - уточнил мэр.

Аэропорт и статус ТОР

Одним из самых амбициозных планов, по мнению Носова, является создание в городе аэропорта.

"У нас есть аэродром Салка, но он военный, хотя его можно использовать как двойного назначения. Сейчас там отремонтирована взлетно-посадочная полоса, но надо сделать диспетчеризацию и небольшой терминал. Конечно, это не конкуренция аэропорту Екатеринбурга Кольцово, а для удобства граждан, в том числе для развития малой авиации", - сказал ТАСС Носов.

В семи километрах от Нижнего Тагила находится Летно-испытательная база (ЛИБ) Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ) - аэродром Салка, который способен принимать самолеты Ил-76, Ту-134, Ту-204, Як-42, Ан-12 и более легкие. Ранее ТАСС сообщал, что в 2014 году начали проводить реконструкцию базы, чтобы увеличить испытательные возможности.

Как рассказал Носов ТАСС, Нижний Тагил подготовил заявку на получение статуса ТОР.

"Весь пакет документов уже готов. Надеемся, что заявку одобрят в ближайшее время, это даст возможность инвесторам и новым предприятиям получать налоговые льготы. Мы понимаем, что автоматически потеряем статус моногорода, поэтому предлагаем распространить льготы ТОР не только на вновь прибывших предпринимателей, но и на бизнес, который уже много лет работает в Нижнем Тагиле", - уточнил он.

Избранный мэр рассказал, что планируется также завершить программу "Безопасный город", по которой в городе устанавливают сотни камер видеонаблюдения и в которую вложено 350 млн рублей. Кроме того, необходимо создать новую систему водоочистки, водоотведения, поменять канализацию на средства инвестора - "российско-венгерская компания планирует вложить около 12 миллиардров рублей", сказал Носов.

Предстоящий юбилей

Ранее сообщалось, что около 30 миллиардов рублей направят на развитие Нижнего Тагила в рамках подготовки к 300-летию. 9 июля президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летию Нижнего Тагила в 2022 году. Считается, что Нижний Тагил был основан в 1722 году. Статус города он получил в 1919 году.

В единый день голосования 10 сентября на выборах главы Нижнего Тагила почти 91% жителей отдали свои голоса за Сергея Носова.

На выборах в Нижнем Тагиле была зафиксирована высокая явка - 45%, которая почти на 10% выше, чем в целом по Свердловской области.

Инаугурация Сергея Носова состоится 15 сентября.