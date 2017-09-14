В Тюменской области открыли движение по скоростному мосту через Тобол

ТАСС, 14 сентября. Движение по четырехполосному скоростному мосту через реку Тобол на 123-м км федеральной автотрассы Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск открыли в Тюменской области. В церемонии приняли участие руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт и губернатор Тюменской области Владимир Якушев, сообщили в четверг в пресс-службе главы региона.

"В соответствии с проектом реконструкции новый мост построен параллельно существующему на расстоянии 25 метров. По техническим параметрам мосты соответствуют категории "скоростная дорога". Пропускная способность выросла более чем в семь раз - свыше 7 тыс. автомобилей в сутки", - говорится в сообщении.

По словам Якушева, строительство моста велось за счет средств федерального и областного бюджетов. "Почти год назад мы запустили движение по первой его очереди, сегодня мост полностью готов. Совместными усилиями мы решаем общую задачу - улучшаем качество и безопасность региональной дорожной сети. Делаем все, чтобы транспортные артерии, соединяющие стратегически важные регионы страны, работали надежно и без перебоев", - приводит пресс-служба слова губернатора.

В свою очередь Старовойт отметил, что работы на мосту проведены за два года. "В 2014 году я проезжал по этой дороге и видел, в каком состоянии был этот объект, тогда было принято совместное решение с руководством области о его реконструкции. Сегодня с удовлетворением вижу, какая огромная работа проделана строителями", - сказал он.

В соглашение включены три участка дороги Тюмень - Омск от Тюмени до поселка Богандинский общей протяженностью 28 км и реконструкция моста через реку Тобол в Ярковском районе. Он был построен в 1984 году, капитально отремонтирован в 1999 году. За время его эксплуатации произошло провисание пролетных строений, образовались трещины в поперечных швах между плитами, в зоне упоров объединения с балками.