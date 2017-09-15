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Уральские школьники представят в Италии проект фабрики по производству витаминов

Новости Урала
15 сентября, 9:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, сентября. /ТАСС

Электроэнергией производство должны обеспечивать ветрогенераторы и солнечные панели

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Учащиеся двух школ городского округа Рефтинский Свердловской области представят в Италии проект фабрики по производству витаминов в рамках международного образовательного конкурса Play Energy - 2016, который итальянская энергокомпания Enel организует для подростков в России с 2008 года. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе "Энел Россия" по Уральскому федеральному округу.

"Победителями национального этапа и обладателями гран-при - поездки в Италию - стали школьники 9-10 классов школ № 6 и № 17 городского округа Рефтинский: Екатерина Копалова, Екатерина Ядрышникова и Анна Китова. Именно их проект "Энелджайзер - витамины будущего" был признан лучшим на региональном и национальном этапах конкурса. Ребята представили проект создания фабрики по производству витаминов, желе и соков из фруктов", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что, согласно проекту уральских школьников, энергия для витаминов накапливается на спортивных и игровых площадках. На территории фабрики установлены ветрогенераторы и солнечные панели, которые обеспечивают ее электроэнергией.

"За восемь лет существования проекта Play Energy в России уральские школьники трижды становились национальными победителями проекта и получали право принять участие со сверстниками из других стран в международной церемонии награждения, которая проходит в Италии. В восьмом сезоне проекта, который прошел под девизом "Покажи свою энергию", приняли участие школьники 153 классов из 27 школ Рефтинского, Асбеста, поселка им. Малышева. Учащиеся представили 192 проекта, из которых 151 работа заявлена от младшей категории (5-8 классы) и 41 - от старшей (9-11 классы)", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в рамках конкурса учащиеся школы № 15 города Первоуральска усовершенствовали работу ленточного конвейера для наиболее быстрой доставки угля на ГРЭС зимой. Согласно действующему макету и презентации школьников, на территории фабрики установлены ветрогенераторы и солнечные панели, которые обеспечивают ее электроэнергией. Продукция фабрики восполняет недостаток витаминов у человека и заряжает его энергией.

Также группа 194-Э Екатеринбургского энергетического техникума, представлявшая Среднеуральскую ГРЭС, в рамках конкурса презентовала модель установки, позволяющей использовать энергию молний в качестве альтернативного источника энергии. В рамках проекта были рассмотрены характеристики молний, их виды, области частоты молний. Предложен эскиз грозовой электростанции.

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