В Екатеринбурге состоялась премьера оратории "Огни Урала" по либретто 1932 года

Премьера оратории "Огни Урала", либретто которой было создано к 15-й годовщине Октябрьской революции, состоялась в день открытия Уральской индустриальной биеннале современного искусства в Екатеринбурге. Опираясь на оригинальный текст писателя и журналиста газеты "Уральский рабочий" Николая Харитонова, драматург Ирина Васьковская создала новую партитуру с элементами "уральского индустриального" новояза. Произведение рассказывает о становлении уральских заводов, музыку для него написали композиторы из России и Швейцарии. Всего в проекте участвуют более 50 музыкантов, танцовщиков, солистов хора, художников.

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