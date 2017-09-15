Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Екатеринбурге состоялась премьера оратории "Огни Урала" по либретто 1932 года

Новости Урала
15 сентября, 10:49 UTC+3

Музыку писали сразу два композитора: швейцарец Карло Чичери и россиянин Дмитрий Ремезов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Поделиться
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '01:30'}}
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '01:30'}}
{{qualityItem | uppercase}}
HD .mp4 Высокое качество
SD .mp4 Среднее качество
AU .mp3 (1.38 MB) Аудио дорожка
© ТАСС

Премьера оратории "Огни Урала", либретто которой было создано к 15-й годовщине Октябрьской революции, состоялась в день открытия Уральской индустриальной биеннале современного искусства в Екатеринбурге. Опираясь на оригинальный текст писателя и журналиста газеты "Уральский рабочий" Николая Харитонова, драматург Ирина Васьковская создала новую партитуру с элементами "уральского индустриального" новояза. Произведение рассказывает о становлении уральских заводов, музыку для него написали композиторы из России и Швейцарии. Всего в проекте участвуют более 50 музыкантов, танцовщиков, солистов хора, художников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
7
Челябинец пытался вывезти в Германию жаб-клоунов, лягушек-быков и психоделических гекконов
Четвертая Уральская индустриальная биеннале современного искусства "Новая грамотность" в здании бывшего Уральского приборостроительного завода
15
Уральская биеннале современного искусства пройдет в Екатеринбурге в четвертый раз
10
Ямал представил чипсы из оленины и молочные коктейли на выставке АПК в Тюмени
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В лондонском метро прогремел взрыв
2
Власти Москвы объяснили ситуацию с парковками для сотрудников американских дипмиссий
3
В Великобритании умер самый старый кот в мире
4
"Ъ": кабмин обсудит введение налога для AliExpress, Amazon и eBay
5
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде-2018
6
У замначальника полиции Красноярского края прошли обыски
7
Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компании
Темы дня
Новости партнеров
Реклама