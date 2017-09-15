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ФССП снесет незаконно построенный буддийский храм в Свердловской области не раньше зимы

Новости Урала
15 сентября, 12:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, сентября. /ТАСС

Приставы ждут федеральные средства на снос храма

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Территория монастыря буддийской общины Шад Тчуп Линг на вершине горы Качканар. Февраль 2016 года

Территория монастыря буддийской общины Шад Тчуп Линг на вершине горы Качканар. Февраль 2016 года

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Судебные приставы смогут исполнить решение суда и снести незаконно построенный буддийский храм в Качканарском районе Свердловской области не раньше зимы, сейчас они ждут федеральных средств, запрошенных у Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом сообщил в пятницу ТАСС начальник Качканарского районного отдела судебных приставов - старший судебный пристав Сергей Помещенко.

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© Донат Сорокин/ТАСС

Непротивление разрушению: единственный на Урале буддийский монастырь могут снести

Ранее сообщалось, что снос храма оценивается в 1,5 млн рублей. Представители буддистской общины выполнять решение суда о сносе храма отказываются. Храм построен в 1995 году.

"Согласно решению суда, вступившему в законную силу, храм нужно снести, так как он незаконно построен. Мы запросили средства у ФССП на исполнение решения суда, так как в региональном бюджете не оказалось средств на снос храма. Как только поступят средства федерального бюджета, будет объявлен конкурс, в ходе которого выберем подрядчика для сноса. В любом случае, это произойдет не раньше зимы", - сказал Помещенко.

Он добавил, что к храму нет никакой дороги, и все работы по его сносу лучше проводить зимой. "По зимним дорогам до него проще добраться и завершить все работы по сносу", - сказал собеседник агентства.

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