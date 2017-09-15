ФССП снесет незаконно построенный буддийский храм в Свердловской области не раньше зимы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Судебные приставы смогут исполнить решение суда и снести незаконно построенный буддийский храм в Качканарском районе Свердловской области не раньше зимы, сейчас они ждут федеральных средств, запрошенных у Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом сообщил в пятницу ТАСС начальник Качканарского районного отдела судебных приставов - старший судебный пристав Сергей Помещенко.
Ранее сообщалось, что снос храма оценивается в 1,5 млн рублей. Представители буддистской общины выполнять решение суда о сносе храма отказываются. Храм построен в 1995 году.
"Согласно решению суда, вступившему в законную силу, храм нужно снести, так как он незаконно построен. Мы запросили средства у ФССП на исполнение решения суда, так как в региональном бюджете не оказалось средств на снос храма. Как только поступят средства федерального бюджета, будет объявлен конкурс, в ходе которого выберем подрядчика для сноса. В любом случае, это произойдет не раньше зимы", - сказал Помещенко.
Он добавил, что к храму нет никакой дороги, и все работы по его сносу лучше проводить зимой. "По зимним дорогам до него проще добраться и завершить все работы по сносу", - сказал собеседник агентства.