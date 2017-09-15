На крыше цеха трубного завода в Свердловской области произошел пожар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел на крыше одного из цехов Первоуральского новотрубного завода (входит в группу Челбяинского трубопрокатного завода - прим. ТАСС) в Свердловской области. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров, пострадавших нет, огонь локализован, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

"Загорелась крыша одного из цехов Первоуральского новотрубного завода. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Эвакуация не производилась, никто не пострадал, ЧП на деятельности завода не отразилось. На данный момент пламя локализовано", - пояснили в пресс-службе.

Первоуральский новотрубный завод был основан в 1934 году, является одним из крупнейших предприятий России и Европы по выпуску стальных труб. Расположен в городе Первоуральске.