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Невьянская наклонная башня стала самым посещаемым туробъектом на Среднем Урале

Новости Урала
15 сентября, 13:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, сентября. /ТАСС

За три летних месяца его гостями стали более 70 тыс. человек

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Вид на Невьянскую наклонную башню и Спасо-Преображенский храм

Вид на Невьянскую наклонную башню и Спасо-Преображенский храм

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Наклонная башня в городе Невьянске стала самым посещаемым турбоъектом Свердловской области за это лето, сообщили в пятницу в департаменте информации региона со ссылкой на областной Центр развития туризма.

"Мониторинг самых популярных мест отдыха лета 2017 года среди государственных и муниципальных объектов показа в нашем регионе провел Центр развития туризма Свердловской области. На основании обращений посетителей, которые принимаются на информационных стойках, расположенных в центральном офисе центра, на железнодорожном вокзале и аэропорту Кольцово, выяснилось, что туристы предпочитают экскурсионный, познавательный, деловой и экологический направления туризма. Несомненным лидером по посещаемости стал Невьянский государственный историко-архитектурный музей [на его территории расположена Невьянская наклонная башня]. За три летних месяца его гостями стали более 70 тыс. человек", - сказали в департаменте.

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Вторым по посещаемости стал Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. Самойлова, который за лето посетили около 25 тыс. человек.

"Большой интерес туристов, путешествующих как самостоятельно, так и в составе организованных групп, вызвал Нижнетагильский музей-заповедник "Горнозаводской Урал", где за лето приехали почти 30 тыс. посетителей. Также туристы активно интересовались Верхотурским государственным историко-архитектурным музеем - заповедником, музеем золота в Березовском, домом - музеем Чайковского в Алапаевске", - добавили в департаменте.

Согласно одной из версий, Невьянская наклонная башня была построена в первой четверти XVIII века после возвращения из Италии промышленника Акинфия Демидова. Там он увидел Пизанскую башню и был настолько поражен ею, что потребовал построить ее копию в своем родном городе. Копия получилась неполной. По данным уральских ученых, одно из различий, которое невозможно увидеть на фотографиях, заключается в том, что Невьянская башня является наклонной, а не падающей как Пизанская.

Ранее научный сотрудник Невьянского государственного историко-архитектурного музея Алексей Карфидов сообщил ТАСС, что Невьянская башня наклонилась во время строительства и достраивалась с учетом появившегося наклона - чуть больше трех градусов.

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