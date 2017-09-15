Пожар на крыше цеха ПНТЗ ликвидирован

Уникальную операцию по лечению катаракты провели на конференции офтальмологов в АстраханиНаука 15 сентября, 15:42
На Урале открыли предприятие для ликвидации самого глубокого угольного разреза в ЕвропеНовости Урала 15 сентября, 15:41
Путин и Макрон высказались за возобновление прямых переговоров по КНДРПолитика 15 сентября, 15:38
Битва за медали: сборная России в шаге от финала ЕвробаскетаСпорт 15 сентября, 15:30
Еремин: процесс возвращения штангистки Сливенко в спорт затягиваетсяСпорт 15 сентября, 15:28
Главная цифра в экономике: что нужно знать о ключевой ставке Центробанка РФЭкономика и бизнес 15 сентября, 15:23
Изабель Юппер и Луи Гаррель вошли в комитет по поддержке Серебренникова во ФранцииКультура 15 сентября, 15:17
Контейнерооборот порта Гонконг в августе 2017 года снизился на 1,7%Транспорт 15 сентября, 15:13
Трамп выступил за ужесточение ограничений на въезд в США после теракта в ЛондонеМеждународная панорама 15 сентября, 15:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Пожар ликвидирован на крыше трубопрокатного цеха Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ - прим. ТАСС) в Свердловской области. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе ПНТЗ.
"В пятницу, 15 сентября, в трубопрокатном цехе произошло локальное возгорание. Сотрудники цеха были эвакуированы. Пожар удалось потушить в течение 30 минут. Пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 6 единиц спецтехники и 24 человека личного состава. "В тушении пожара были задействованы силы и средства пожарной охраны завода и МЧС", - уточнили в пресс-службе.
Ранее в пятницу в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС сообщили ТАСС, что общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Очаг возгорания был на крыше цеха.
Первоуральский новотрубный завод был основан в 1934 году, является одним из крупнейших предприятий России и Европы по выпуску стальных труб. Завод расположен в городе Первоуральске.