Пожар на крыше цеха ПНТЗ ликвидирован

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Пожар ликвидирован на крыше трубопрокатного цеха Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ - прим. ТАСС) в Свердловской области. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе ПНТЗ.

"В пятницу, 15 сентября, в трубопрокатном цехе произошло локальное возгорание. Сотрудники цеха были эвакуированы. Пожар удалось потушить в течение 30 минут. Пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 6 единиц спецтехники и 24 человека личного состава. "В тушении пожара были задействованы силы и средства пожарной охраны завода и МЧС", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в пятницу в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС сообщили ТАСС, что общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Очаг возгорания был на крыше цеха.

Первоуральский новотрубный завод был основан в 1934 году, является одним из крупнейших предприятий России и Европы по выпуску стальных труб. Завод расположен в городе Первоуральске.