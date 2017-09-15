Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожар на крыше цеха ПНТЗ ликвидирован

Новости Урала
15 сентября, 14:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, сентября. /ТАСС

Пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Пожар ликвидирован на крыше трубопрокатного цеха Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ - прим. ТАСС) в Свердловской области. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе ПНТЗ.

"В пятницу, 15 сентября, в трубопрокатном цехе произошло локальное возгорание. Сотрудники цеха были эвакуированы. Пожар удалось потушить в течение 30 минут. Пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 6 единиц спецтехники и 24 человека личного состава. "В тушении пожара были задействованы силы и средства пожарной охраны завода и МЧС", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в пятницу в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС сообщили ТАСС, что общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Очаг возгорания был на крыше цеха.

Первоуральский новотрубный завод был основан в 1934 году, является одним из крупнейших предприятий России и Европы по выпуску стальных труб. Завод расположен в городе Первоуральске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
7
Челябинец пытался вывезти в Германию жаб-клоунов, лягушек-быков и психоделических гекконов
Четвертая Уральская индустриальная биеннале современного искусства "Новая грамотность" в здании бывшего Уральского приборостроительного завода
15
Уральская биеннале современного искусства пройдет в Екатеринбурге в четвертый раз
10
Ямал представил чипсы из оленины и молочные коктейли на выставке АПК в Тюмени
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Достойный фильм без кощунств": отзывы кинодеятелей на фильм "Матильда"
2
Станция Cassini вошла в атмосферу Сатурна и прекратила свое существование
3
Трамп раскритиковал британские власти после теракта в Лондоне
4
На востоке Москвы в пруду тонет лось
5
Футболист "Краснодара" Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков
6
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
7
Песков: Россия не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама