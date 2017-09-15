Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Несколько тысяч человек остались без света в Свердловской области из-за шквалистого ветра

Новости Урала
15 сентября, 15:47 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, сентября. /ТАСС

Линии электропередачи были повреждены в Богдановиче, Кушве, Первоуральске

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Несколько тысяч жителей Свердловской области в пятницу остались без света из-за шквалистого ветра. Об этом сообщила пресс-секретарь "Облкоммунэнерго" Татьяна Казанцева.

"В пятницу, 15 сентября, в оперативно-диспетчерскую службу энергокомпании стали поступать сообщения об обрывах на линиях электропередачи - на провода падали ветки и целые деревья из-за шквалистого ветра. В результате без электроэнергии остались несколько тысяч потребителей. Сейчас на линиях электропередачи идут восстановительные работы", - сказала ТАСС Казанцева.

По ее словам, более часа 1,3 тысячи жителей города Богдановича оставались без электроснабжения, в городе Кушве было зафиксировано два обрыва линии. "Пока без света остаются жители частного сектора и ряд социальных объектов, в том числе детский сад, котельная. На месте работают оперативно-аварийные бригады "Облкоммунэнерго", - сказала Казанцева.

По ее словам, аналогичная ситуация сложилась в городе Первоуральске, где практически одновременно из строя вышли две линии электропередачи.

"Очень сильный ветер, порывы до 25 метров в секунду: гнет деревья, ломает ветки. Отключились линии электропередачи в окрестностях поселка Билимбая и в районе первоуральского поселка Молодежный, около Динаса. Дежурные бригады уже на месте, ищут места повреждений", - сказал главный инженер Первоуральского РКЭС "Облкоммунэнерго" Максим Калегин, слова которого привели в пресс-службе.

Кратковременные перебои в подаче ресурса зафиксированы также в Нижнем Тагиле, продолжаются работы на сетях Алапаевского городского округа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
7
Челябинец пытался вывезти в Германию жаб-клоунов, лягушек-быков и психоделических гекконов
Четвертая Уральская индустриальная биеннале современного искусства "Новая грамотность" в здании бывшего Уральского приборостроительного завода
15
Уральская биеннале современного искусства пройдет в Екатеринбурге в четвертый раз
10
Ямал представил чипсы из оленины и молочные коктейли на выставке АПК в Тюмени
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Достойный фильм без кощунств": отзывы кинодеятелей на фильм "Матильда"
2
Трамп раскритиковал британские власти после теракта в Лондоне
3
Станция Cassini вошла в атмосферу Сатурна и прекратила свое существование
4
На востоке Москвы в пруду тонет лось
5
Футболист "Краснодара" Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков
6
Песков: Россия не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса
7
Титановые реки, скрытые океаны, шипастые кольца и другие открытия Cassini
Темы дня
Новости партнеров
Реклама