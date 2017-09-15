Несколько тысяч человек остались без света в Свердловской области из-за шквалистого ветра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Несколько тысяч жителей Свердловской области в пятницу остались без света из-за шквалистого ветра. Об этом сообщила пресс-секретарь "Облкоммунэнерго" Татьяна Казанцева.

"В пятницу, 15 сентября, в оперативно-диспетчерскую службу энергокомпании стали поступать сообщения об обрывах на линиях электропередачи - на провода падали ветки и целые деревья из-за шквалистого ветра. В результате без электроэнергии остались несколько тысяч потребителей. Сейчас на линиях электропередачи идут восстановительные работы", - сказала ТАСС Казанцева.

По ее словам, более часа 1,3 тысячи жителей города Богдановича оставались без электроснабжения, в городе Кушве было зафиксировано два обрыва линии. "Пока без света остаются жители частного сектора и ряд социальных объектов, в том числе детский сад, котельная. На месте работают оперативно-аварийные бригады "Облкоммунэнерго", - сказала Казанцева.

По ее словам, аналогичная ситуация сложилась в городе Первоуральске, где практически одновременно из строя вышли две линии электропередачи.

"Очень сильный ветер, порывы до 25 метров в секунду: гнет деревья, ломает ветки. Отключились линии электропередачи в окрестностях поселка Билимбая и в районе первоуральского поселка Молодежный, около Динаса. Дежурные бригады уже на месте, ищут места повреждений", - сказал главный инженер Первоуральского РКЭС "Облкоммунэнерго" Максим Калегин, слова которого привели в пресс-службе.

Кратковременные перебои в подаче ресурса зафиксированы также в Нижнем Тагиле, продолжаются работы на сетях Алапаевского городского округа.