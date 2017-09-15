Ветер повалил на ребенка игровой стенд в парке на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Игровой стенд упал на четырехлетнего ребенка в парке в городе Тавде в Свердловской области. Предположительно, инцидент произошел из-за сильного ветра, ребенка доставили в больницу, сообщает в пятницу пресс-служба региональной прокуратуры.

"Тавдинская городская прокуратура организовала проверку в связи с травмированием четырехлетнего ребенка в городском парке культуры и отдыха в городе Тавде. Установлено, что сегодня, 15 сентября, ребенок находился вместе с бабушкой в парке. По предварительной информации, из-за сильных порывов ветра ненадлежащим образом закрепленный игровой стенд упал на ребенка, в результате чего ребенок получил перелом правой ключицы без смещения", - говорится в сообщении.

Собственную проверку проводит и управление Следственного комитета (СК) по Свердловской области. "Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью малолетнего, проводится необходимое экспертное исследование. Истребована соответствующая документация, регламентирующая безопасность нахождения посетителей на территории парка", - говорится в сообщении пресс-службы СК.

В Свердловской области 15 сентября наблюдается шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду. Из-за ветра несколько тысяч жителей региона остались без электроснабжения.