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Дамбы муниципалитетов у реки Ишим в Тюменской области поднимут до 11,5 метров

Новости Урала
15 сентября, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Весной 2017 года паводок затопил территории нескольких муниципалитетов региона, в некоторых из них был введен режим ЧС

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Дамбы вокруг муниципалитетов, расположенных вдоль реки Ишим в Тюменской области, будут подняты до уровня в 11,5 метров для предотвращения последствий возможных паводков, сообщил в пятницу журналистам губернатор региона Владимир Якушев.

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© Михаил Слинкин/ГУ МЧС по Тюменской области

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"То, что касается гидротехнических сооружений, мы часть работ ведем, часть - проектируем. Принято решение после этого паводка увеличить наши дамбы, которые окружают город Ишим и те муниципальные образования, которые находятся вдоль реки Ишим, до 11,5 метров", - сказал Якушев.

Весной 2017 года паводок затопил территории нескольких муниципалитетов Тюменской области, в некоторых из них был введен режим ЧС.

Ранее в областном департаменте социального развития сообщили ТАСС, что более 600 жителей региона, пострадавших от паводка, уже получили материальную помощь из резервного фонда РФ. Всего на их счета было направлено около 30 млн рублей.

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских ранее отмечал, что в регионе также необходимо принять меры по расчистке русел рек и пространств под мостами.

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