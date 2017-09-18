В Свердловской области вандалы разбили памятник отцам, бросающим детей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Полиция разыскивает правонарушителей, повредивших в городе Березовском (Свердловская область) памятник отцам, бросающим детей. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального управления МВД.

"Инцидент произошел 17 сентября. Полицейские разыскивают людей, повредивших памятник", - сообщили в пресс-службе.

Памятник, посвященный отцам, бросающим детей, установили в Березовском 16 сентября за счет пожертвований. Автор работы - екатеринбургский скульптор Роман Кашин. В центре скульптурной композиции - девочка, которая просит не бросать ее. Еще один такой памятник планировалось установить в Центральном парке культуры и отдыха Екатеринбурга.