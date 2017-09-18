Тюменская больница, где в вене ребенка оставили часть катетера, выплатит компенсацию

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ТАСС, 18 сентября. Суд взыскал с больницы №23 города Ялуторовска Тюменской области 300 тыс. рублей компенсации после того как выяснилось, что в 2009 году в этой клинике медсестра оставила в вене младенца фрагмент катетера, который переместился по кровеносным сосудам в правый желудочек сердца и был обнаружен там в 2016 году. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры региона.
"Установлено, что 19 декабря 2009 года 11-месячная девочка была госпитализирована в отделение реанимации больницы, ребенку был установлен катетер в левую подключичную вену. При удалении катетера медсестра в нарушение методики отрезала надкожную его часть, при этом фрагмент катетера остался в левой подключичной вене. В течение нескольких лет фрагмент катетера оставался на месте, а в последующем с током крови переместился в полость правого желудочка сердца ребенка, где и был обнаружен при проведении эхокардиографии в мае 2016 года", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Ялуторовский районный суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с больницы в пользу несовершеннолетней пациентки 300 тыс. рублей в качестве компенсации вреда здоровью.
"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, миграция фрагмента катетера в правый желудочек сердца создала реальную угрозу развития осложнений, а также возникновения механических повреждений стенок сердца и клапанов, что является опасным для жизни и расценивается как тяжкий вред, причиненный здоровью несовершеннолетней", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.