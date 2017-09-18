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Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области

Новости Урала
18 сентября, 9:36 дата обновления: 18 сентября, 10:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, сентября. /ТАСС

На первых за 14 лет прямых выборах губернатора в регионе кандидат от "Единой России" набрал 62,16% голосов избирателей

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на церемонии инаугурации

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на церемонии инаугурации

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в понедельник официально вступил в должность. Церемония его инаугурации прошла в Театре эстрады в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

Глава облизбиркома Валерий Чайников вручил Куйвашеву удостоверение губернатора Свердловской области, а спикер областного Законодательного собрания Людмила Бабушкина передала ему знак губернатора.

10 сентября в Свердловской области прошли первые за 14 лет прямые выборы губернатора. Куйвашев ("Единая Россия") набрал на них 62,16% голосов избирателей.

О "пятилетке развития"

Поблагодарив избирателей за поддержку на выборах, Куйвашев отметил, что его предвыборной программой была стратегия "Пятилетка развития Свердловской области", цель которой - вывести регион в течение пяти лет в тройку лидеров по ряду показателей.

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Избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Биография избранного губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева

"Эта масштабная, народная программа, в разработке и обсуждении которой приняли тысячи уральцев, эксперты и ученые, представители бизнес сообщества, депутаты всех уровней. Она базируется на колоссальном промышленном потенциале, на таланте и трудолюбия уральцев", - сказал Куйвашев.

По его словам, особый акцент при реализации программы будет сделан на создании качественной инфраструктуры: качественных дорог, устойчивой современной связи, газификации, наращивании энергетических мощностей, повышении качества жилищно-коммунальных услуг. "В результате реализации нашей программы перемены к лучшему должны почувствовать все категории уральцев…, ведь качество жизни людей понятие масштабное - это здравоохранение, образование, доступное жилье и детские сады, совершенные условия труда, достойная зарплата, финансовая стабильность и уверенность в завтрашнем дне, возможность свободно высказывать свое мнение и быть услышанным. Решение экологических и демографических проблем", - добавил Куйвашев.

Поздравления

Председатель свердловского отделения партии "Единая Россия" Виктор Шептий зачитал на церемонии поздравление от председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, в котором отмечается, что за время работы в качестве губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев "зарекомендовал себя компетентным руководителем, который хорошо понимает проблемы региона и может предложить их эффективное решение".

"Доверие, которое вам оказали жители области на выборах, еще одно этому подтверждение. Рассчитываю, что ваша работа на ответственном посту послужит повышению уровня жизни людей, стабильному развитию Свердловской области", - отмечается в поздравлении.

Депутат Госдумы Павел Крашенинников зачитал поздравление от председателя Госдумы Вячеслава Володина, сенатор Аркадий Чернецкий - от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл зачитал послание от патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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