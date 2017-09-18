Суд рассмотрит 27 сентября дело экс-министра транспорта и связи Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит 27 сентября дело бывшего министра транспорта и связи Свердловской области Александра Сидоренко, обвиняемого в незаконном предпринимательстве. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в суде.

"Рассмотрение дела назначено на 08:00 мск 27 сентября. Заседание открытое", - сказали в суде.

Ранее суд вернул уголовное дело в прокуратуру из-за того, что там не указано место совершенного преступления, а значит, невозможно определить территориальную подсудность.

По версии следствия, с марта 2010 года по февраль 2016 года Сидоренко, работая министром транспорта и связи Свердловской области, был фактическим владельцем 70% доли в ООО "УралДорТехнологии", оформленном на его тещу, а также 100% доли в ООО "УралТрансПетролиум", учредителем которого выступил его брат. По данным пресс-службы Генпрокуратуры РФ, Сидоренко лично и через доверенных лиц принимал участие в управлении указанными организациями - распоряжался их финансовыми средствами, давал указания об участии в аукционах, о заключении контрактов с определенными хозяйствующими субъектами, приобретении дорогостоящего имущества, об увольнении работников.

В ведомстве отмечают, что Сидоренко, осведомленный о планах и графиках ремонта и строительства дорог на территории области, предоставлял в приоритетном порядке "своим" организациям информацию о ремонте, давал рекомендации и указания руководителям хозяйствующих субъектов о заключении договоров на выполнение соответствующих работ. В результате эти предприятия выигрывали аукционы, и с ними заключались государственные и муниципальные контракты на ремонт дорог.

Сообщается, что Сидоренко, работая министром, контролировал в том числе процесс реализации госполитики в сфере транспорта и дорожного хозяйства, информационных технологий и почтовой связи.