Ученые обнаружили в Югре кварцевую наковальню эпохи раннего неолита

ТАСС, 18 сентября. Археологи впервые обнаружили кварцевую наковальню эпохи раннего неолита во время раскопок на территории археологического памятника "Нех-Урий" в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Об этом сообщила в понедельник ТАСС научный сотрудник Уральской археологической экспедиции Елена Данилова.

"В раннем неолите у нас была найдена наковальня из кварца, примерно 6 тыс. лет до н. э., что довольно нестандартная находка. Раньше мы такого не находили. Этот артефакт обнаружен на глубине 2,5 м от современной поверхности. Она была перекрыта слоем нетронутого песка, что тоже само по себе неожиданно", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, помимо наковальни на участке общей площадью около 2 тыс. кв. м ученые обнаружили и другие предметы от раннего неолита до эпохи средневековья. "В основном, это фрагменты керамических сосудов, остатки каменных и металлических изделий, это древние орудия, скребочки, пластины из камня. Есть также единичные изделия из металла, например, игла. Всего найдено более 5 тыс. артефактов", - добавила Данилова.

Она уточнила, что обработкой и реставрацией материалов займутся специалисты из Екатеринбурга. "Мы будем привлекать разных специалистов. Обработкой камня будут заниматься ученые из Уральского федерального университета им. первого президента РФ Б. Н. Ельцина (УрФУ), что-то мы сами будем описывать. После обработки мы передадим в Музей природы и человека в Ханты-Мансийске", - уточнила Данилова.

"Нех-Урий" - древний археологический памятник в районе города Покачи в ХМАО. С хантыйского языка его название переводится как "лосиная старица". Памятник делится более чем на 50 частей, где ежегодно проводятся археологические работы. Уральская археологическая экспедиция - неформальное объединение археологов и специалистов смежных научных дисциплин, основной целью которых является популяризация и сохранение исторического и культурного наследия северных районов Урала.