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Суд закрыл несанкционированную свалку около международного аэропорта Челябинска

Новости Урала
18 сентября, 12:32 UTC+3 ТАСС

Из-за того, что свалка привлекает птиц, возникает угроза безопасности полетов

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ТАСС,18 сентября. Суд обязал региональный фонд "Экологические технологии" ликвидировать несанкционированную свалку около международного аэропорта Челябинска, которая привлекает птиц, из-за чего возникает угроза безопасности полетов. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"Вопреки требованиям Воздушного кодекса РФ Челябинский региональный фонд "Экологические технологии" на расстоянии 12 км от контрольной точки аэродрома Баландино на несанкционированной свалке разместил бытовые, в том числе пищевые отходы, что способствует массовому скоплению птиц и тем самым угрожает безопасности полетов. Челябинским транспортным прокурором в суд было направлено исковое заявление к ответчику о возложении обязанности по организации вывоза бытовых отходов, решением которого требования прокурора удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Нарушение правил использования воздушного пространства", по результатам рассмотрения которого должностное лицо Челябинского регионального фонда "Экологические технологии" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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