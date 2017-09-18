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Хор Свердловской филармонии даст концерты на фестивале классической музыки во Франции

Новости Урала
18 сентября, 15:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, сентября. /ТАСС

Коллектив станет единственным представителем хоровой России на форуме Via Aeterna

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Симфонический хор Свердловской филармонии примет участие в Первом фестивале классической музыки Via Aeterna ("Вечный путь") на французском острове Мон-Сен-Мишель, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Уральский коллектив станет единственным представителем хоровой России на фестивале, исполнит русскую духовную музыку и народные песни в авторской обработке, сообщили в понедельник в филармонии.

"С 21 по 24 сентября 300 музыкантов, представителей разных стран, выступят на 23 площадках в 10 прибережных городах рядом со знаменитым аббатством Ле Мон-Сен-Мишель (департамент Манш). Симфонический хор Свердловской филармонии под управлением художественного руководителя Андрея Петренко даст шесть концертов в Гранвиле, Понторсоне, Мортене, Авранше и дважды выступит в аббатстве Ле Мон-Сен-Мишель. Наш коллектив - единственный представитель хоровой России на фестивале", - отметили там.

В исполнении уральского хора прозвучит русская духовная музыка - произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Павла Чеснокова, хоровая классика XX века Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина, образцы русской вокальной миниатюры Михаила Глинки, Александра Даргомыжского, Антона Рубинштейна, а также авторские обработки народных песен.

Фестиваль пройдет во Франции в сентябре впервые. Его инициатором и художественным руководителем является Рене Мартен, который также возглавляет музыкальный марафон "Безумные дни" (La Folle Journe), проходящий во Франции, Испании, Японии, России и Польше.

"Монастырь на скале называют восьмым чудом света, этот исторический памятник был одним из первых включен во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Крупнейший центр паломничества, ведущий свою историю с 708 года, открывает двери средневековых храмов классическому искусству. Главная идея фестиваля, по словам Рене Мартена, - соединить духовный опыт, музыкальную историю и творчество талантливых людей", - пояснили в филармонии.

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