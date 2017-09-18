Более 200 студентов посетят ПНТЗ на Урале в рамках Всемирного фестиваля молодежи

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Более 200 иностранных студентов посетят Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) в Свердловской области в рамках региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Об этом сообщили в понедельник в департаменте информационной политики области.
"Программа приема иностранных гостей предусматривает мероприятия разных направленностей: образовательные, развлекательные, познавательные и спортивные. И учитывая, что Свердловская область - крупнейший промышленный центр Урала и всей России, в программу было включено посещение ПНТЗ. Завод является одним из крупнейших предприятий России по выпуску стальных труб и располагает практически всеми основными технологиями производства стальных труб и баллонов", - пояснила директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких.
В департаменте добавили, что маршрут экскурсии будет проложен по всей территории завода - это 60 кв км, на которых расположены девять основных и 30 вспомогательных цехов. Гости увидят финишный центр по производству труб нефтяного сортамента, электросталеплавильный цех "Железный Озон 32" и инновационный образовательный центр.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России 14-22 октября, он откроется карнавалом в Москве, 15-16 октября Санкт-Петербург, Калининград, Владивосток, Севастополь, Симферополь и Екатеринбург станут региональными площадками форума, а затем все его участники переместятся в Сочи. Основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.
Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.