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В Челябинской области депутат оштрафован за избиение полицейского

Новости Урала
19 сентября, 9:31 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 19, сентября. /ТАСС

Полицейский приехал к депутату с проверкой сообщения о незаконном удержании чужих лошадей, в ходе разбирательств мужчина несколько раз ударил сотрудника полиции по лицу

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Суд признал члена Собрания депутатов Уйского муниципального района Челябинской области виновным в избиении сотрудника полиции и назначил ему наказание в виде штрафа, сообщили во вторник в областной прокуратуре.

"Уйский районный суд Челябинской области признал депутата Собрания депутатов Уйского муниципального района виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - уточнили в надзорном ведомстве.

Преступление народный избранник совершил в январе 2016 г. в поселке Березовка. Как было установлено в суде, полицейский приехал к нему с проверкой сообщения о незаконном удержании депутатом чужих лошадей. В ходе разбирательств депутат при свидетелях несколько раз ударил стража порядка по лицу.

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