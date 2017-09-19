В День автомобилиста водители бесплатно смогут ездить в электричке Екатеринбург - Тюмень

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Свердловская пригородная компания сделала бесплатным проезд для водителей в электричке Екатеринбург - Тюмень в День автомобилиста, 22 сентября. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороге.

"Свердловская пригородная компания присоединится ко Всемирному дню без автомобиля, который отмечается 22 сентября. В этот день автомобилисты смогут бесплатно ездить в "городском электропоезде" в Екатеринбурге и в пригородных поездах в границах "единой тарифной зоны" в Тюмени. Для совершения бесплатной поездки необходимо предъявить контролеру водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства", - сказано в сообщении.

Всемирный день без автомобиля проводится с 1994 года. Автомобилистам предлагается на один день отказаться от машины в пользу общественного транспорта или велосипеда. Целью акции является уменьшение пагубного влияния автомобильного транспорта на экологию городов.