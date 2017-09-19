Югра стала лидером среди субъектов России в сфере охраны лесов от пожаров

ТАСС, 19 сентября. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра стал лидером в сфере охраны лесов от пожаров по итогам федерального конкурса. Об этом во вторник сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

"Ханты-Мансийский автономный округ - Югра победил в номинации "Лучший субъект Российской Федерации в сфере охраны лесов от пожаров", - сообщили там.

На сегодняшний день Югра по техническому оснащению обладает одной из самых лучших авиабаз на территории России. В ее состав входят 13 филиалов, в которых организовано 20 пожарно-химических станций всех типов, укомплектованные всеми необходимыми техническими средствами пожаротушения, пожарным инвентарем.

В 2015 году югорчане помогали коллегам из Бурятии и Иркурской области, в 2016 году ликвидировали природные возгорания в лесах Ямала. В этом году лесные пожарные Югры оказали помощь коллегам из Забайкалья, на территории региона в этом году лесные пожарные потушили 387 природных возгораний, площадь которых составил более 54 тыс. гектаров.

Также в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню работников леса, ведомственные награды получили специалисты лесного хозяйства региона. Заместитель председателя Комитета по аграрно-продовольственной политики и природопользованию Совета Федерации ФС РФ Ирина Гехт вручила награду "Лучший лесной пожарный" - инструктору Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов Андрею Зуеву.