Югра стала лидером среди субъектов России в сфере охраны лесов от пожаров

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ТАСС, 19 сентября. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра стал лидером в сфере охраны лесов от пожаров по итогам федерального конкурса. Об этом во вторник сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.
"Ханты-Мансийский автономный округ - Югра победил в номинации "Лучший субъект Российской Федерации в сфере охраны лесов от пожаров", - сообщили там.
На сегодняшний день Югра по техническому оснащению обладает одной из самых лучших авиабаз на территории России. В ее состав входят 13 филиалов, в которых организовано 20 пожарно-химических станций всех типов, укомплектованные всеми необходимыми техническими средствами пожаротушения, пожарным инвентарем.
В 2015 году югорчане помогали коллегам из Бурятии и Иркурской области, в 2016 году ликвидировали природные возгорания в лесах Ямала. В этом году лесные пожарные Югры оказали помощь коллегам из Забайкалья, на территории региона в этом году лесные пожарные потушили 387 природных возгораний, площадь которых составил более 54 тыс. гектаров.
Также в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню работников леса, ведомственные награды получили специалисты лесного хозяйства региона. Заместитель председателя Комитета по аграрно-продовольственной политики и природопользованию Совета Федерации ФС РФ Ирина Гехт вручила награду "Лучший лесной пожарный" - инструктору Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов Андрею Зуеву.