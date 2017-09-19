Производящий шприцы новый резидент ОЭЗ на Урале планирует занять 3% российского рынка

Почти миллион заявок подано на покупку билетов на матчи ЧМ-2018Спорт 19 сентября, 12:11
ФАС продлила срок рассмотрения заявки об объединении "Яндекс.Такси" и UberЭкономика и бизнес 19 сентября, 12:02
ФАС проводит анализ ранжирования ответов в поисковых системах Google и "Яндекс"Экономика и бизнес 19 сентября, 11:59
Власти Новосибирской области не намерены запрещать показ "Матильды", несмотря на угрозыКультура 19 сентября, 11:49
Федеральная грузовая компания в августе увеличила объем перевозок на платформах на 21%Транспорт 19 сентября, 11:47
Француз Окон продлил контракт с командой "Формулы-1" "Форс Индия" на сезон-2018Спорт 19 сентября, 11:41
Сельский стартап: оставить Латвию ради нижегородской глубинкиВ стране 19 сентября, 11:28
"Рособоронэкспорт" с начала года законтрактовал более 100 тысяч автоматов КалашниковаЭкономика и бизнес 19 сентября, 10:58
Будогосский заявил, что у него нет оснований покидать пост главы судейского корпуса РФССпорт 19 сентября, 10:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Производитель шприцев "Русмед" стал четырнадцатым резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина", компания планирует занять 3% российского рынка. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ОЭЗ.
"В сентябре свидетельство резидента особой экономической зоны "Титановая долина" получила свердловская компания ООО "Русмед". Спрос на одноразовые шприцы в России остается постоянно высоким: прогноз на 2018 год - 3 млрд штук в год. При этом объем импорта достиг 73% (Германия - 40%, Китай - 25%), около 95% объема выпускаемых отечественных шприцев обеспечивают 8 производителей из Центрального и Приволжского округов, на Уральский федеральный округ приходится 8% рынка. После запуска производства "Русмед" при мощности 72 млн штук в год планирует занять 3% прогнозного показателя емкости рынка", - уточнили в пресс-службе.
Инвестор создаст производство востребованных в России одноразовых трехкомпонентных медицинских шприцев. Объем заявленных инвестиций - 175,7 млн рублей. Благодаря новому резиденту ОЭЗ будет создано 52 рабочих места. Ожидаемый объем бюджетных отчислений - 2,5 млн рублей в 2020 году.
"Свободный доступ к дорогостоящей инфраструктуре, налоговые и таможенные льготы в ОЭЗ "Титановая долина" позволят "Русмеду" снизить себестоимость продукции, делая ее конкурентной. Еще один фактор успеха - растущий рынок трехкомпонентных шприцев третьего поколения. Еще в 2010 году их доля не превышала 10%, в этом году - уже 25%", - приводит пресс-служба слова генерального директора ОЭЗ.
ОЭЗ "Титановая долина" - одна из десяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. Приоритетные отрасли - производство изделий из титана, компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, стройматериалов. Создана в декабре 2010 года.
В настоящее время у ОЭЗ "Титановая долина" 14 резидентов: ЗАО "Микромет", ООО "ВСМПО-Новые технологии", ООО "Инферком-Урал", ООО "Прайксайр Титановая долина" (PRAXAIR), ООО "Уральский оптический завод", ООО "Синерсис", ООО "АС-Пром", ООО "Стройдизель-Композит", ООО "Зибус", ООО "Инструментальное производство Миникат", ООО "НордБазальт", Ural Boeing Manufacturing, ООО "СТОД-УРАЛ" и ООО "Русмед".