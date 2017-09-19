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Производящий шприцы новый резидент ОЭЗ на Урале планирует занять 3% российского рынка

Новости Урала
19 сентября, 11:41 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, сентября. /ТАСС

Благодаря новому производству будет создано 52 рабочих места.

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Производитель шприцев "Русмед" стал четырнадцатым резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина", компания планирует занять 3% российского рынка. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

"В сентябре свидетельство резидента особой экономической зоны "Титановая долина" получила свердловская компания ООО "Русмед". Спрос на одноразовые шприцы в России остается постоянно высоким: прогноз на 2018 год - 3 млрд штук в год. При этом объем импорта достиг 73% (Германия - 40%, Китай - 25%), около 95% объема выпускаемых отечественных шприцев обеспечивают 8 производителей из Центрального и Приволжского округов, на Уральский федеральный округ приходится 8% рынка. После запуска производства "Русмед" при мощности 72 млн штук в год планирует занять 3% прогнозного показателя емкости рынка", - уточнили в пресс-службе.

Инвестор создаст производство востребованных в России одноразовых трехкомпонентных медицинских шприцев. Объем заявленных инвестиций - 175,7 млн рублей. Благодаря новому резиденту ОЭЗ будет создано 52 рабочих места. Ожидаемый объем бюджетных отчислений - 2,5 млн рублей в 2020 году.

"Свободный доступ к дорогостоящей инфраструктуре, налоговые и таможенные льготы в ОЭЗ "Титановая долина" позволят "Русмеду" снизить себестоимость продукции, делая ее конкурентной. Еще один фактор успеха - растущий рынок трехкомпонентных шприцев третьего поколения. Еще в 2010 году их доля не превышала 10%, в этом году - уже 25%", - приводит пресс-служба слова генерального директора ОЭЗ.

О "Титановой долине"

ОЭЗ "Титановая долина" - одна из десяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. Приоритетные отрасли - производство изделий из титана, компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, стройматериалов. Создана в декабре 2010 года.

В настоящее время у ОЭЗ "Титановая долина" 14 резидентов: ЗАО "Микромет", ООО "ВСМПО-Новые технологии", ООО "Инферком-Урал", ООО "Прайксайр Титановая долина" (PRAXAIR), ООО "Уральский оптический завод", ООО "Синерсис", ООО "АС-Пром", ООО "Стройдизель-Композит", ООО "Зибус", ООО "Инструментальное производство Миникат", ООО "НордБазальт", Ural Boeing Manufacturing, ООО "СТОД-УРАЛ" и ООО "Русмед".

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