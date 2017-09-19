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На Урале у злоупотреблявшей алкоголем матери забрали троих детей

Новости Урала
19 сентября, 13:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, сентября. /ТАСС

Следователи проводят проверку о халатности органов системы профилактики

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Троих малолетних детей забрали у злоупотреблявшей алкоголем матери в городе Первоуральске в Свердловской области. Следователи проводят проверку о халатности органов системы профилактики, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным местных СМИ, в городе проживает семья с тремя малолетними детьми, один из которых инвалид. Отмечается, что мать не воспитывает детей и злоупотребляет алкоголем. В частности, пишут журналисты, она оставляет шестилетнего ребенка-инвалида без присмотра, когда уходит из дома с другими детьми.

"В ряде средств массовой информации появились сообщения о ненадлежащем воспитании жительницей города Первоуральска трех своих малолетних детей, а также о непринятии должных мер по защите прав малолетних со стороны сотрудников органов системы профилактики. По сообщению средств массовой информации следственными органами СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении СК.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Свердловской области, женщина четыре раза привлекалась к ответственности по статье КоАП РФ "Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". "В воскресенье, 17 сентября, была проведена плановая проверка по месту жительства семьи, вновь было выявлено неисполнение матерью обязанностей по содержанию и воспитанию детей", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что дети изъяты и находятся в больнице. "Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Первоуральску в очередной раз собирают материал для решения вопроса о лишении родительских прав нерадивой матери", - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

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